В Москве прошел конкурс по созданию креативных цифровых продуктов

В Москве, в Государственном историческом музее, состоялось закрытие молодёжного чемпионата "Фиджиатлон 3.0" — это конкурс по созданию креативных цифровых продуктов.

"Фиджиатлон" — это гибрид реальных вещей и компьютерных технологий. Тема чемпионата этого года - "Наследие страны героев". Участники создавали цифровые продукты, которые помогут популяризировать историю и культуру России в современных форматах.

Организовал конкурс Центр развития креативных индустрий. Победители смогут сотрудничать с государственными музеями и представить свои проекты на специальных цифровых выставках.