Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Финансовая тема выходит на первый план: вам захочется больше зарабатывать и тратить. Звезды дадут идеи о том, как увеличить свои доходы этим летом.

Тельцы

Венера заходит в ваш знак, и теперь вы в центре внимания. Отличное время, чтобы обновить стиль, укрепить отношения, заняться тем, что приносит удовольствие.

Близнецы

Смена фокуса: Венера уводит вас в тень. У вас впереди время выстраивания своих личных границ и уединения. Это лето не обязательно должно быть громким.

Раки

Венера активизирует вашу зону дружбы и командной работы. Ожидаются новые предложения, знакомства, активность в соцсетях – вам точно не будет одиноко.

Львы

В делах - новый ритм: Венера в Тельце поможет привлекать нужных людей, находить новые идеи для самореализации. Главное - не торопитесь с важными решениями.

Девы

Венера подсказывает: не всё, что полезно, скучно. Это лето может стать для вас временем перемен, особенно если вы позволите себе не только "надо", но и "хочу".

Весы

Вам Венера поможет найти компромиссы с близкими людьми, договориться, понять, где проходит граница "моё" и "наше". Это лето - про честность в чувствах.

Скорпионы

Вас ждет период восстановления связей, новых этапов в отношениях или просто яркого, приятного отпуска вдвоём. А все потому, что Венера входит в ваш сектор партнёрства.

Стрельцы

У вас появится желание наладить быт, позаботиться о здоровье, добавить приятных ритуалов. Конечно же, это не значит, что нужно совсем отказаться от спонтанности и юмора.

Козероги

Вы почувствуете прилив вдохновения: захочется творить, флиртовать, обновлять гардероб, устраивать праздники. Не бойтесь немного побаловать себя.

Водолеи

Всё, что связано с домом, уютом и личным пространством, станет особенно важным. Венера поможет навести порядок, вернуть гармонию и в отношения с близкими.

Рыбы

Звезды усиливают вашу способность красиво говорить. Наступает прекрасное время для переписок, публичных выступлений, знакомств и вдохновляющих встреч.