Депутаты парламента Словакии в четверг, 5 июня, одобрили резолюцию об отмене санкций в отношении России на голосовании по инициативе правящей Словацкой национальной партии (СНП). Документ обязывает кабмин Словакии не голосовать за антироссийские санкции в международных организациях и сообществах.

На заседании присутствовала лишь половина из 150 парламентариев — оппозиция решила его проигнорировать. В поддержку резолюции был подан 51 голос, 23 человека воздержались, один депутат высказался против.

Председатель СНП Андрей Данко назвал резолюцию историческим документом — первым в странах Европейского союза. Как отметил политик, в резолюции "четко указано, что антироссийские санкции наносят ущерб словацкой экономике" (цитата по "Интерфаксу").

Ранее глава словацкого кабмина Роберт Фицо пообещал заблокировать дальнейшие санкции против России, если сочтет, что ограничения затруднят мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Политик также указал на то, что рестрикции не влияют на жизнь в России.

Российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Запад не собирается стесняться, угрожает новыми санкциями и "штампует эти пакеты один за другим". Однако наш бизнес научился работать в условиях ограничений извне — экономика выдерживает санкционное давление.