С Евгением Догой прощаются в Кишиневе: рядом с гробом обнаружили неожиданный предмет

Сегодня, 5 июня, в Кишиневе проходит церемония прощания с прославленным композитором Евгением Догой. Почтить память легендарного маэстро явилось множество людей. Белоснежный гроб с телом музыканта поставили на сцене. А рядом разместили аналогичного цвета рояль.

Неожиданный предмет привлек внимание общественности в Сети. Многие интернет-пользователи отметили, что далеко не каждое прощание с известной личностью сопровождается наличием рояля и хора. А ведь именно так и случилось на траурной церемонии прощания с маэстро. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные из зала.

Напомним, 3 июня стало известно о смерти прославленного композитора Евгения Доги. Ему было 88 лет. О смерти композитора сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Давидович.

Евгений Дога — народный артист СССР, лауреат множества государственных наград, автор более чем 200 музыкальных произведений для кино, театра, балета. Особую известность ему принес вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Эта композиция признана одним из музыкальных шедевров XX века — ее даже исполняли на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Кроме того, Евгений Дога писал балеты, оперы, симфонии, камерную музыку, а ЮНЕСКО включило один из его вальсов в список лучших произведений мировой классики.