"Оранжевый" уровень опасности ввели в Москве на трое суток из-за жары

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности объявлен на территории Москвы из-за сильной жары, которая прогнозируется в течение следующих трех суток. Об этом в четверг, 5 июня, рассказали в Гидрометцентре России.

Как сообщает ТАСС, метеорологи предупреждают об очень высокой температуре, в дневные часы с 7 по 10 июня — до 30-32 градусов. Однако в то же время погода будет по-летнему неустойчивой - пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Предупреждение будет действовать с 12:00 мск субботы, 7 июня, по 18:00 мск вторника, 10 июня. Наряду с этим в Москве и Московской области сохранится высокая пожарная опасность — четвертый класс.

Благодаря жаркой погоде быстрее прогреется вода в водоемах столичного региона. Метеоролог Евгений Тишковец заявил, что можно будет открыть купальный сезон в выходные 7-8 июня — температура воды достигнет 18-20 градусов. Это не самый комфортный уровень, поэтому рекомендуется ограничивать продолжительность водных процедур.

Тем временем столичные спасатели продемонстрировали, как готовятся к открытию купального сезона. На поисково-спасательной станции "Строгино" прошли специальные учения. Кроме того, московская поисково-спасательная службы перешла полностью на летние плавсредства.