Железнодорожные пути, поврежденные утром четверга, 5 июня, в Воронежской области, открыты для движения. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Как уточнил политик, на поврежденном участке провели полное обследование и ремонтные работы — теперь движение поездов возобновится в обычном режиме.

Гусев выразил благодарность машинисту поезда за бдительность, а также специальным службам и железнодорожникам — за слаженную и оперативную работу. Только благодаря умелым действиям профессионалов удалось избежать трагедии.

Следственный комитет тем временем объявил в своем Telegram-канале, что после ЧП в Воронежской области возбуждено уголовное дело о теракте. Председатель Следкома Александр Иванович Бастрыкин поручил расследование Главному следственному управлению ведомства.

В Федеральной службе безопасности ранее рассказали, что подрыв был совершен неустановленными лицами утром 5 июня, непосредственно перед прохождением поезда. К счастью, машинист успел вовремя затормозить — состав остался цел, а люди выжили.

Киевский режим стремится причинить максимальный урон мирному населению и гражданской инфраструктуре. В Приморье предотвратили диверсию на железной дороге — киевский режим завербовал двух 19-летних местных жителей, пообещав им деньги за поджог релейных шкафов. Однако российские правоохранители сорвали планы Киева.