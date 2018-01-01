Меган Маркл опозорила королевскую семью на весь мир: "Что скажут Кейт и Уильям?!"

Меган Маркл и принц Гарри отмечают день рождения дочери Лилибет. Малышка появилась на свет 4 года назад в США. В честь праздника бывшая американская актриса опубликовала видео из родильной палаты, но вместо восторга навлекла на себя гнев британцев.

В ролике беременная Меган и принц Гарри танцуют в роддоме под песню Baby Mama группы Starrkeisha. Герцогиня трясла попой и огромным животом на камеру, а муж приплясывал рядом. Так герцог и герцогиня Сассекские пытались ускорить роды.

"Четыре года назад в этот день было и такое... Оба наших ребёнка родились позже срока. Когда острая еда, прогулки и иглоукалывание не помогали — оставалось только одно!" — подписала видео Маркл.

Безобидный ролик в пух и прах разнесли британские СМИ. Журналисты указали Меган на то, что дама благородного происхождения и уж тем более жена принца должна оставлять подобные моменты в личном архиве. А если уж ей так хочется называться герцогиней, то этому титулу нужно соответствовать. Опубликовав видео из семейного архива, американка опозорила королевскую семью.

"Что, черт возьми, скажут принцесса Кейт и принц Уильям?! Слушай, я не ханжа. Но, ради Бога, не должны ли некоторые вещи оставаться конфиденциальными? Особенно для пары, которая говорила о важности конфиденциальности больше, чем любое живое существо на планете", — обратилась к Маркл редактор новостей Daily Express Миека Смайлс.

Журналистка уверена, что жена принца Гарри опубликовала видео вовсе не поддавшись ностальгии, а вероятнее всего герцогиня пытается в очередной раз привлечь внимание к своей персоне.

"Публиковать столь личный клип на весь мир — невежливо. Это, конечно, не подобает королевским особам, возможно, именно это она и хотела доказать? И если это так, то, Меган, выбери дорогу и сделай нам всем одолжение — откажись от королевских титулов, вместо того чтобы бесстыдно использовать их для продвижения своего бренда", — отметила Смайлс.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сыграли свадьбу 19 мая 2018 года. Торжество прошло в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Первенец герцога и герцогини Сассекских Арчи родился 6 мая 2019 года, когда его родители были работающими членами британской королевской семьи. Лилибет же появилась на свет уже после того, как пара сложила королевские полномочия и переехала в США.