"10 000 шагов": 8 июня на Бульварном кольце пройдет фестиваль ходьбы и бега

8 июня на Бульварном кольце Москвы пройдет фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов". Участников ждут массовые забеги и прогулки по девяти центральным бульварам столицы, тренировки, экскурсии, танцевальные мастер-классы.

Так, на Гоголевском бульваре пройдут тренировки по танцевальной ходьбе. На Никитском и Тверском бульварах — по скандинавской, а на Страстном и Петровском бульварах — по стретчинг-ходьбе. На Трубной площади можно будет заняться фитнес-ходьбой, на Рождественском и Сретенском бульварах — прыжками, а на Чистопрудном бульваре — VR-ходьбой.

Также участников ждет городской квест "Москва интересная" с элементами спортивного ориентирования.

Все участники могут получить памятный сувенир. Для этого нужно пройти маршрут в течение дня и подтвердить шаги одним из способов.