Путин сообщил о разработке основ государственной политики в сфере языка

Русский язык представляет собой стержень гражданской российской идентичности, а языковое многообразие - национальное достояние страны. Владимир Путин заявил сегодня об этом на заседании Совета по поддержке русского языка, которое прошло в преддверии отмечаемого завтра Пушкинского дня.

Президент напомнил о разработке основ государственной политики в сфере языка. Этот документ, проект которого уже подготовлен, призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России.

По словам главы государства, "предстоит также серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости нашей страны в мировом гуманитарном пространстве".

Перед началом обсуждения Владимир Путин высказал ряд идей и предложений, а также дал несколько поручений.