НАТО утвердила крупнейшее со времен холодной войны наращивание вооружений

Министры обороны государств — членов Североатлантического альянса приняли решение о крупнейшей программе наращивания вооружений со времен холодной войны.

Как сообщает DPA, этот план, принятый в ответ на "российскую угрозу", предусматривает значительное расширение возможностей сдерживания и обороны НАТО в ближайшие годы. Однако его конкретные детали пока неизвестны.

Ожидается также, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудят, как члены альянса могут повысить расходы на оборону. Произойдет это 9 июня в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Литва разместит подразделения НАТО вблизи границы с Россией — власти прибалтийского государства одобрили планы двух стратегических военных инфраструктурных проектов в городах Паланга и Шяуляй. Воплощать их будут на 29 гектарах.

При этом в НАТО задумались о необходимости пересмотреть свои слабые места. Специалист программы исследований России Центра военно-морского анализа ВМС США Сэмюэл Бендетт отметил, что "когда речь идет о крупных военных базах, на взлетно-посадочных полосах которых размещено много самолетов, опыт украинской атаки (на российские военные аэродромы) показывает, что такой удар может быть нанесен в любой момент".