Сооснователь группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий умер от рака

Скончался один из основателей группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий. Музыканту был 71 год.

"Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету", — сообщил признанный иноагентом Борис Гребенщиков*.

Днем ранее Гребенщиков* на своей странице в соцсети призывал поклонников "Аквариума" молиться за Гуницкого. "Он очень болен", — писал рокер.

Анатолий Гуницкий несколько лет боролся с раком. Он проходил лечение, несколько курсов химиотерапии. В какой-то момент болезнь отступила, началась ремиссия. Но потом рак вернулся с новой силой.

Гуницкий родился 30 сентября 1953 года в Ленинграде. В 1970-е он вместе с приятелями основал группу "Аквариум". Тогда же Гуницкий взял себе псевдоним "Джордж". В группе он писал тексты песен и играл на ударных. После ухода из "Аквариума" артист занялся драматургией, работал телеведущим, а также музыкальным критиком.

* Признан иноагентом в России.