Дана Борисова сделала заявление о беременности после скандала с Дубцовой

Дана Борисова после шоу "Сокровища императора" вынуждена по крупицам восстанавливать свою репутацию. Жизнь телеведущей едва не разрушила Ирина Дубцова.

Певица упрекнула Дану в том, что из выпуска в выпуск та вспоминает надоевшую всем историю со своей зависимостью. В какой-то момент Дубцова и вовсе назвала Борисову наркоманкой. Это траслировалось по телевидению, и не ускользнуло от внимания жениха Даны. Мужчина был шокирован, и похоже, поставил на паузу отношения с блондинкой.

Как призналась телеведущая, с женихом у нее "что-то вроде гостевого брака". Возлюбленный прилетает к Дане из другой страны несколько раз в месяц.

"Он знает, что я публичная личность, но когда произошла эта история, и прозвучало это конкретное слово "наркоманка", у нас возник напряг в отношениях, и по поводу этого я очень переживаю. Негативно всё произошло с моим молодым человеком", — поделилась Борисова.

Кроме того, после слов Дубцовой телеведущей "неловко перед людьми". Дана не знает даже, как теперь смотреть в глаза соседям, пишет VOICE.

На фоне скандала Борисову заподозрили в беременности. Когда она записала видео с комментарием о шоу, то предстала перед публикой в футболке оверсайз, до этого Дана также прятала фигуру. Поклонники прямо у нее спросили, ждать ли в ближайшее время радостных новостей. "Нет, я не беременна и в ближайшее время не планирую", — заявила блондинка.