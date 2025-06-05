В Госдуме высказались о блокировке WhatsApp в России

Слухи о возможной блокировке мессенджера, который принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta, ходят уже давно. Якобы если закрыть доступ к WhatsApp, то мошенники не смогут больше обманывать россиян.

Об инициативе высказался депутат Госдумы Александр Ющенко. Он считает, что блокировка мессенджера не решит проблему мошенничества в России. Парламентарий отметил, что преступники используют технологии в целом, а не отдельные платформы.

Ющенко предложил сосредоточить усилия на борьбе с мошенниками, а не вводить новые ограничения. Он напомнил, что для противодействия схемам злоумышленников уже принят специальный пакет законов.

Депутат отметил, что перед принятием решений о блокировке зарубежных сервисов необходимо создать достойную отечественную альтернативу. В России сейчас предпринимаются шаги в этом направлении, но пока полноценный российский мессенджер, способный заменить существующие платформы, не разработан, пишет "Лента.ру".