Путин о современных песнях: "На потребу дня тоже нужно писать талантливо"

Владимир Путин высказался о текстах современных песен. Президент России заявил, что "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо.

Так президент ответил поэту Александру Шаганову, когда тот на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России предложил провести конкурс песенной поэзии.

Поэт сообщил, что в рамках конкурса особое внимание нужно уделять новым патриотическим песням, которые создаются не "на потребу дня", а по "творческому порыву". Шаганов предложил к молодым авторам приставить наставников, которые бы помогали высокохудожественно воплотить замысел.

"Вот то, что вы сказали по поводу того, чтобы не писать "на потребу дня", а только по зову душевному, по зову сердца. Но и "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо", — подметил Путин.