Скоропостижно скончался актер из "Бандитского Петербурга" Константин Шелестун

В Санкт-Петербурге скончался актер Константин Шелестун. Ему было 50 лет. О кончине артиста сообщил Небольшой драматический театр.

"Широкому зрителю Константин Шелестун был известен по многочисленным ролям в кино и телефильмах, где часто он играл персонажей второго плана, но делал их настолько подробно и выразительно, что они запоминались не меньше главных", – рассказали коллеги актера.

В мае Шелестун перенес два сердечных приступа, но как только его выписали из больницы, Константин тут же вернулся к репетициям и уверял коллег, что чувствует себя хорошо. Но в итоге сердце артиста не выдержало нагрузок.

Константин Шелестун снимался в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный". Всего в его фильмографии более 80 картин.