Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка

Русский язык представляет собой стержень гражданской российской идентичности, а языковое многообразие - национальное достояние страны. Владимир Путин заявил сегодня об этом на заседании Совета по поддержке русского языка, которое прошло в преддверии отмечаемого завтра Пушкинского дня.

О великом и могучем говорить можно бесконечно. Поэтому и заседание Совета по поддержке русского языка растянулось на пару часов. Прежде всего, Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем русского языка и одновременно - с днем рождения Пушкина, которые страна будет отмечать завтра.

"С наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы, всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность", - отметил Путин.

На повестке - одна из самых дискуссионных тем - отказ от необоснованного заимствования иностранных слов. На прошлом заседании президент давал поручение проработать этот вопрос. Закон, ограничивающий засилье языка латиницей и англицизмами, принят Госдумой пока только в первом чтении - доложили президенту.

"Зато с опережением, уважаемый Владимир Владимирович, выполнено ваше поручение по созданию мобильной игры "Скажи по-русски", которая как раз и направлена на то, чтобы молодежь могла на практике оценить уникальные преимущества родного языка", - сказала Елена Ямпольская, советник президента РФ по вопросам культуры и искусства.

"Принципиально важно последовательно избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований, которые не обогащают, а напротив, засоряют, коверкают наш язык. Тем более, если те или иные термины давно имеют аналоги в русском языке", - сказал Путин.

О пилотной версии игры "Скажи по-русски", которую запустили на платформе ВК совместно с институтом Русского языка имени Пушкина, подробно рассказал глава общества "Знание". Цель - показать детям, насколько красив и богат русский язык.

"Механика очень простая: нужно заменять англицизмы на русские слова, тем самым расширяя свой словарный запас. Делая это быстро и точно, ребята зарабатывают очки, соревнуются друг с другом и повышают свой уровень. Кстати, каждый уровень в игре посвящен одному из героев русских сказок. Так молодые люди могут пройти путь от Колобка до Илья Муромца, а девушки – от Жихарки до Елены Премудрой", - рассказал Максим Древаль, глава Российского общества "Знание".

Владимир Путин призвал не затягивать и с разработкой нового закона о языках народов России. "Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября – в день рождения Расула Гамзатова. Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу", - сказал Путин.

Также президент поручил подготовить предложения по продвижению и популяризации русского языка в Донбассе и Новоросии. Разобраться, почему книги не доходят до сельских библиотек. Да и в целом поработать над тем, чтобы привлечь детей к чтению.

"В этой связи, по аналогии с "Пушкинской картой", которая даёт возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта". Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет – что очень важно для многодетных семей", - рассказал Путин.

Полным ходом идет работа над единой государственной линейкой учебников по русскому языку и литературе. Президенту доложили, что они будут наследовать лучшие отечественные традиции, но при этом станут современными. Азбуку для начальной школы решили переименовать в букварь, чтобы строчка из песни "С чего начинается родина" соответствовала все же действительности. Уже даже прошел конкурс дизайнеров на лучшую обложку

Поддержал Владимир Путин и идею создания клубов чтецов в школах на базе общества "Знание" и при поддержке Щукинского театрального института.

"До конца нынешнего года мы готовы открыть свыше тысячи таких клубов по всей стране. Причем, все это будет сопровождено методическим обеспечением", - сказал Евгений Князев, ректор Театрального института имени Бориса Щукина.

Владимир Путин напомнил - в 28 году исполняется 225 лет со дня рождения поэта Федора Тютчева. Его строчки: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить..." часто цитируют и сейчас, отметил президент.

Владимир Путин поручил подготовить указ проекта о праздновании юбилея Тютчева. Учитывая биографию поэта, наполненную страстями и драматизмом, на заседании Совета прозвучало предложение снять о поэте художественный фильм.