В Киеве восхитились, как Путин поставил Зеленского на место

Владимир Зеленский, устроив теракты на территории России, сам себя поставил в безвыходное положение. Теперь у Владимира Путина есть весомый аргумент отказаться от переговоров с Украиной. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Путин абсолютно грамотно воспользовался идиотскими решениями Зеленского по проведению терактов на территории России, и фактически отказался от переговоров", — заявил украинский депутат.

По словам Дубинского, теперь для того, чтобы вернуть президента России за стол переговоров, лидеру США Дональду Трампу нужно давить на главу киевского режима. Депутат считает, что Вашингтон уже провел беседу с Зеленским, приказав прекратить подрывы мостов и удары по аэродромам.

"Видимо, эту позицию до Зеленского уже донесли вчера — таким перепуганным, с бегающими глазками, он выглядел делая заявления о готовности встречи с Путиным. Наш Зен-Ладен. И кончит также, вот увидите", — уверен Дубинский.

Напомним, 4 июня Владимир Путин на совещании с Кабмином заявил, что киевский режим на фоне огромных потерь на фронте пытается запугать Россию, перейдя к организации терактов. Российский лидер подчеркнул, что с террористами никто переговоры не ведет.