Приемная дочь планировала убийство Алены Кравец: хотела задушить или отравить

Алена Кравец три года назад отказалась от дочери, отправив ребенка в детский дом. Оказалось, что девочка была модели не родная.

Пока Даниэла была маленькой, они с Аленой жили дружно. Крвец выводила наследницу на подиум, мечтала, как девочка тоже станет моделью. Но в подростковом возрасте отношения мамы и дочери резко испортились. Девушка обвиняла приемных родителей в избиениях, они же в ответ уверяли, что и пальцем дочь не тронули, а она при этом ворует не только дома, но даже у учителей в школе.

Как выяснилось на шоу "Пусть говорят", дошло до того, что Даниэла стала планировать убийство Кравец и ее мужа. Узнав об этом, родители сначала отправили ее в психиатрическую клинику, а после — обратно в детский дом.

Работники Кравец подтвердили, что приемная дочь Алены вела себя отвратительно. "Даниелла два раза убегала. Каждый день в доме был скандал с битьем посуды, регулярные унижения. Она их ненавидела, хотела их задушить. Даже отравить думала", — призналась на шоу экс-помощница по дому.

Бывший водитель Кравец также рассказал, что девушка говорила ужасные вещи. "Я от нее слышал фразы о желании жить в Испании и не работать. Да, она одна хотела, без родителей — чтобы их вообще не было", — поделился мужчина.