Трамп высказался об "эскалации" украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство "эскалацией" конфликта на Украине в последние дни. По его словам, он по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования.

Глава Белого дома также уклонился от прямого ответа на вопрос о "давлении" на Москву для завершения конфликта, передает РИА Новости.

Напомним, Трамп после разговора с Владимиром Путиным сообщил, что президент России сообщил ему о намерении Москвы ответить на атаку ВСУ на аэродромы.

Как утверждают западные СМИ, президент США настроен враждебно по отношению к Владимиру Зеленскому и в разговорах с помощниками называет его "плохим парнем".