Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа

Президент США заявил о том, что призывал российского лидера не реагировать на недавние удары Киева по аэродромам. Однако Владимир Путин дал понять Дональду Трампу, что Москва не имеет иного варианта действий, кроме как ответить на атаку.

"Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать", — пересказал Трамп разговор с Путиным.

По словам главы Белого дома, он понимает позицию президента России. Но последствия ответного удара "вряд ли будут приятными" для Украины.

Напомним, что 1 июня Украина атаковала пять военных аэродромов России, расположенных в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены, передает РИА Новости.