Сначала на похороны не пришла, а теперь поет и пляшет: народ возмущен поведением потерявшей сына Екатерины Шавриной

Единственный сын певицы Екатерины Шавриной Григорий скончался 11 мая в колонии строгого режима. Он отбывал наказание за хранение запрещенных препаратов.

19 мая Григория похоронили, траурная церемония проходила в день его рождения. Отпевание состоялось в храме на Даниловском кладбище. Екатерина Шаврина на похороны не пришла. Певица ночью простилась с сыном без свидетелей.

Уже тогда многие поклонники осудили певицу. Когда же Шаврина, не дождавшись 40 дней, вернулась к выступлениям, народ не смог сдержать возмущения.

За артистку вступился музыкальный критик Сергей Соседов. Ведущий объяснил, что концерты были запланированы еще до смерти Григория, и Екатерина поступила как ответственный артист.

"Отменить их — значит, подвести людей, которые ее пригласили. То, что она приняла решение выступить, — правильно. Это нормально. У Кати такая профессия! А что ей, скажите, нужно было делать — надевать траур и сидеть дома? Она работает для зрителя, который ее ждет и любит", — заявил Соседов в беседе с "МК".