Канцлер Германии Мерц назвал строительство "Северного потока-2" ошибкой

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2". Он назвал решение прежних властей ФРГ ошибкой.

Мерц заявлял, что сделает все, чтобы "Северный поток-2" не вводился в эксплуатацию, передает ТАСС.

В свою очередь Трамп вспомнил, как он обложил санкциями компании, причастные к строительству газопровода. "Помните, это я прикончил "Северный поток-2", отправившись в Германию. Если подумать, то мне жаль, но я положил конец "Северному потоку-2". Этого не сделал никто другой", — отметил президент США.

Однако в Германии далеко не все рады, что "Северный поток-2" заморожен. Так, премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопровод в качестве инструментов для возобновления диалога с Москвой. Он отметил, что поставки российского газа могли бы покрывать 20% потребностей Германии, что позитивно бы сказалось на экономике страны.