Лариса Гузеева без бровей ужаснула Сябитову: "Ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?"

Лариса Гузеева предстала перед зрителями в новом образе. Телеведущая появилась в студии шоу "Давай поженимся!" без бровей и с седыми прядями в волосах.

Образ актрисы оценили и коллеги, и зрители. Правда, восторга не было ни у тех, ни у других. На Гузееву обрушилась волна критики. Не сдержалась и сваха Роза Сабитова. Она припомнила ведущей, как та раньше сама ее критиковала, а теперь выглядит не лучше.

"Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?" — заявила Роза Ларисе.

Зрители шоу оставили десятки комментариев к последнему выпуску "Давай поженимся!" на странице телепроекта во "ВКонтакте". Народ счел, что актриса копирует "Глюкозу", ведь певица уже давно щеголяет без бровей.

Гузеева же на критику не отвечает. Ведущая довольна обновленным образом и считает, что светлые пряди в волосах делают ее свежее, а обесцвеченные брови — вообще самое модно явление в бьюти-сфере.