У России нет причин и намерений начинать полномасштабный конфликт с НАТО. Западные подстрекатели, заявляющие об исходящей от Москвы угрозе, должны прекратить нагнетать обстановку.

Об этом пишет издание The National Interest. По словам авторов статьи, Россия уже побеждает на Украине, а значит, у президента Владимира Путина просто нет причин обострять конфликт.

"Западные комментаторы, пронзительно предупреждающие о третьей мировой войне, особенно правые, должны сбавить обороты", — призывает The National Interest, отмечая, что президент России всегда ясно осознавал последствия своих действий, даже если в США и Европе этого не делали.

В последнее время на Западе все чаще высказывают мнения о прямом вооруженном конфликте НАТО и Москвы. Альянс развел беспрецедентную активность у западных границ России. Военный блок расширяется и называет это "сдерживанием российской агрессии".

Кремль множество раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.