В США заявили о ракетном превосходстве России

Американские аналитики подсчитали количество ракет у России и Украины, и объявили, что Киев проиграл. Обозреватель издания Politico Джереми Детмер, заявил, что "ракетная математика" идет на пользу Москве.

По данным издания, Украина имеет всего восемь установок Patriot, из них в строю находятся шесть. При этом на каждую российскую цель требуются минимум две ракеты, а всего "в распоряжении Киева осталось меньше 200 перехватчиков".

Москва же не испытывает дефицита вооружения. Одни только российские крылатые ракеты морского базирования "Калибр" благодаря своей эффективности стали настоящим кошмаром для Украины. Детмер отмечает, что Россия имеет стратегическую инициативу, а также наращивает нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.