"Какая неблагодарность": Маск резко ответил на критику Трампа

Словесная перепалка президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска набирает обороты. Конфликт разгорелся из-за бюджетного законопроекта, который основан на предвыборных обещаниях Трампа.

Трамп сообщил, что "очень разочарован" Маском, который обвинил президента США в "неблагодарности" и заявил, что тот не стал бы главой Белого дома без его помощи.

"У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они еще", — сказал он.

Трамп также резко ответил Маску на его критику бюджетного законопроекта.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это расторгнуть правительственные субсидии и контракты Илона [Маска]", — написал Трамп в соцсети Truth Social (цитата по сайту "Известий").

Напомним, в качестве специального госслужащего Маск провёл заранее оговоренные 130 дней, руководя ведомством по эффективности правительства.