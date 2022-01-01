Эксперт Юшков: пошлины в 500% на российскую нефть остановят мировую торговлю

Сенатор конгресса США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) предупредил о возможных санкциях в отношении Китая, если Пекин не начнет оказывать поддержку Украине. Он отметил, что КНР сможет избежать введения данных мер, если предоставит военно-экономическую помощь украинской стороне.

Ситуацию с санкциями с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации.

— Американский сенатор Линдси Грэм, экстремист и террорист, каким он у нас признан, пригрозил тем, кто покупает нефть и газ у России, пошлинами в 500%. Основным покупателям — Китаю и Индии — поставлены условия: будете помогать Украине — покупайте. Какая беспринципность. Неужели Линдси Грэм, террорист и экстремист, полагает, что Китай и Индия ради закупок наших углеводородов вдруг сменят свою политику и начнут оружием поддерживать Украину?

— Тут даже смягчение, можно сказать, позиции в данном законопроекте, потому что изначально предполагалось, что Соединённые Штаты просто ведут 500% пошлины на товары из стран, которые покупают российскую нефть. И действительно, это был бы радикальный шаг, потому что фактически это заградительные пошлины. Это остановка торговли, причём с крупнейшими торговыми партнёрами. И Китай, естественно, и Индия, туда же вошли бы и Венгрия, и Турция, и ряд других стран. Поэтому, конечно, это был бы удар по всей мировой торговле. И буквально только-только Соединенные Штаты договорились с Китаем хотя бы об отсрочке повышенных импортных пошлин. И теперь они хотят вообще остановить торговлю. И сейчас, конечно, он говорит, что вот есть еще некий шанс, что давайте, мол, вы будете поддерживать. Конечно, эти страны поддерживать Украину напрямую не будут, потому что они тогда, можно сказать, качнут маятник в другую сторону. Тогда Россия скажет: слушайте, тогда мы не будем вам поставлять нефть. Это тоже возможно. Возникает вопрос тогда, а в какой мере они должны что-то поставлять туда? На всю сумму? Тогда какой смысл покупать у России нефть, если ты все эти деньги, ну еще должен такую же сумму потратить на вооружение для какой-то другой страны? То есть тебе от этого ничего не будет. Поэтому здесь очень много вопросов, и я очень сомневаюсь, что реально введут в действие подобные законопроекты.

— Мне тоже кажется, что это очень популистская риторика. Сколько Европа не избавлялась от нашего нефтегаза, газ-то они у нас всё равно закупают. Санкции против нашего газа не введены до сих пор, насколько я понимаю.

— Да, хоть они сейчас как раз в июне объявят некий план отказа от российского углеводородов, не зря они, кстати, не называют это санкциями. Потому что санкции должны утвердить все члены Евросоюза. Если хотя бы одна страна будет против, тогда это решение не будет принято. Они говорят, что это дорожная карта, чтобы изменить процедуру и сказать, что большинства голосов достаточно, и тем самым, как минимум, Венгрию, которая выступает против подобных инициатив, лишить права голоса. И это уже конфликт внутри Евросоюза. Мы видим, что и другие страны подают голос, Бельгия, Франция тоже не хотят запрета на импорт российского СПГ, потому что французы участвуют в проекте "Ямал-СПГ", и через них заходит газ, или через Бельгию, например, он там приходит в газообразное состояние и дальше прокачивается в Германию. То есть они получают деньги за счет транзита и работы, соответственно, СПГ-терминалов.

— Санкции, которые планируют Линдси Грэм, должны коснуться и закупок нашего урана. Вот Венгрия тут встанет на дыбы. Все-таки мы строим очередь атомной электростанции там. И Венгрия никогда не согласится на подобные санкции, если их захочет ввести Европейский Союз.

— Венгрия уже имеет опыт, по сути, отбивания от подобных инициатив. Еще весной 2022 года, когда максимальное давление было на Россию, Венгрия все равно целый месяц, целый май блокировала шестой пакет антироссийских санкций, потому что там был прямой запрет на импорт российской нефти. И только после того, как ей разрешили по нефтепроводам продолжить покупать, и ограничения коснулись только нефти, перевозимой морским транспортом, вот тогда Венгрия согласилась. И до сих пор Венгрия любые попытки блокировать закупки российского углеводородов, она накладывает на это право вето. И здесь, я думаю, и по атому, и по газу, и по нефти она тоже самое будет делать, потому что для неё это выгодно. Фактически вся экономика держится на доступных энергоресурсах, а если не будет российских, тогда это будет существенно дороже. И венгерская экономика от этого очень сильно пострадает.

— Недавно европейцы добрались до 17 пакета санкций, но всякая палка о двух концах. Санкции были введены ведь против танкеров так называемого серого флота, которые перевозят российскую нефть. И недавно появились сообщения, что оживились греческие судовладельцы и выходят на этот рынок, чтобы российскую нефть перевозить. То есть, санкции сыграли немного и в нашу пользу?

— Ну, это не то, чтобы санкции. Просто нефть в мире подешевела, и в том числе российская. И российская по рыночным основаниям, не из-за того, что мы выполняем санкции "потолка цены", она спустилась ниже 60 долларов за баррель. А значит, теперь любые суда в мире могут перевозить российскую нефть. Многие просто боятся это делать. Но вот, пожалуйста, греческие судовладельцы решили, что это легально, это законно, никаких вторичных санкций за это не будет, поэтому подключаются к этой перевозке. Это даже выгодно России, потому что тогда конкуренция среди судовладельцев возрастает, и стоимость перевозки уменьшается. Но говорить о том, что эти санкции никакой угрозы не представляют, тоже неправильно. Они сами по себе не представляют угрозы. Но если мы рассматриваем это в качестве большой стратегии, то вот здесь есть риск, что дальше европейцы скажут: вот мы в Балтийское море не будем пускать те танкеры, которые попали под санкции. Мы видим и так, что они пытаются контролировать Балтийское море, сделать из него море НАТО, останавливать российские танкеры. Просто раньше они говорили, что мы не будем пускать те самые суда теневого флота, потому что они старые, но это не очень хорошее основание, потому что зачастую в Польшу, в другие страны заходят еще более старые танкеры, а теперь они собираются накапливать этот список санкционных танкеров, и потом сказать, что эти танкеры мы в Балтийское море не пустим, а если хотите какие-то другие, мы пустим только те, которые выполняют потолок цены. А дальше, соответственно, и потолок цены будут снижать. То, что обсуждают они и до 50, и до 40, и так далее. То есть я думаю, что эти санкции можно рассматривать в комплексе большой стратегии. Но самостоятельно вряд ли европейцы на это решатся, только при поддержке Соединенных Штатов.