Силы ПВО сбили 174 беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над российскими регионами.

БПЛА самолетного типа были нейтрализованы над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Крымом.

Также над Черным морем были сбиты три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД", сообщили в Минобороны России.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 30 беспилотников над пятью регионами.