ВС России нанесли ракетный удар по украинскому авиазаводу в Луцке

Комбинированный удар исключительно по военным объектам украинских националистов этой ночью нанесли российские войска. Мощные прилёты зафиксированы в Луцке.

В соцсетях публикуют видео, как одна за другой взрываются четыре ракеты. Сообщается, что одной из целей был ремонтный завод "Мотор", на котором восстанавливают авиационные двигатели. Серия взрывов прогремела и в Житомире в районе аэродрома и зданий силовых структур, а также в Киеве, Тернополе, Чернигове, Одессе, Хмельницкой и Полтавской областях.

И попытку массированной атаки украинских беспилотников отразили наши расчёты ПВО. По данным Минобороны, в небе над российскими регионами уничтожено 174 вражеских дрона, а над акваторией Чёрного моря три управляемых ракеты "Нептун". 10 БПЛА противника сбиты на подлёте к Москве.

В зоне СВО активные боевые действия идут на Южно-Донецком участке фронта. Наши штурмовые группы выбивают противника из населённого пункта Фёдоровка. Его большая часть уже под контролем российских войск — в попытке вернуть свои позиции противник бросает в бой ожидавшие ротации резервы.