Герои СВО: сержант Пшенов под огнем неприятеля восстановил связь

Гвардии старший сержант Михаил Пшенов, рискуя собой, под обстрелами неприятеля отремонтировал повреждённую аппаратуру связи, восстановив управление наступающих подразделений командованием. Противник был вынужден отступить.

Гвардии лейтенант Константин Стойка с подчинёнными, несмотря на угрозы вражеских беспилотников, разминировал участок местности площадью более 10 тысяч квадратных метров. Константин лично обезвредил 9 противопехотных мин и 12 самодельных устройств. В общей сложности его группа уничтожила более 200 взрывоопасных предметов.