Экс-советник Трампа призвал депортировать Маска из США и инициировать против миллиардера несколько расследований.

Стив Беннон убеждён, что Маск является нелегальным мигрантом. Поэтому государство должно начать официальное расследование иммиграционного статуса Маска, чтобы выдворить его из страны, считает он.

Маск родился в Южной Африке, получил канадское гражданство через свою мать и приехал в США учиться в Пенсильванском университете в 1992 году. Согласно биографии миллиардера, он стал гражданином США десять лет спустя. Тема о его легальности нахождения в Америке ни раз становилась предметом спора.