Глава польского МИД Радослав Сикорский вспомнил о своей перепалке с Маском после его ругани с Трампом.

"Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал": так он ответил на оскорбление, которое основатель SpaceX нанёс политику в марте.

Тогда Сикорский пригрозил найти замену Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, если SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". В ответ на это Маск назвал польского министра "маленьким человеком" и заявил, что Варшава оплачивает "лишь малую часть" счетов.