Гладков сообщил о сходе тепловоза из-за подрыва путей

Резервный тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва железнодорожных путей в Белгородской области.

Инцидент произошел в Прохоровском районе в ночь на 6 июня. Участок пути уже начали ремонтировать, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Задержка поездов составляла 2,5 часа, движение уже входит в график. Пострадавших нет.

5 июня в Воронежской области произошел подрыв на железнодорожном полотке непосредственно перед прохождением поезда. К счастью, машинист успел вовремя затормозить - состав остался цел, а люди выжили. Вечером движение поездов было возобновлено, поврежденные участки пути восстановлены.