Президент США Дональд Трамп остался весьма недоволен решением киевского режима нанести удары по российским военным аэродромам. Как утверждают осведомленные источники, в Белом доме обсуждают возможность прекращения поддержки Украины.

По словам собеседников The Atlantic, Трамп "в частном порядке выражал недовольство тем, что удары могут привести к эскалации конфликта". Случившееся "вновь пробудило давнее недовольство президента Владимиром Зеленским", которого американский лидер считает "плохим парнем" и "горячей головой".

На этом фоне оживились споры в Белом доме о том, следует ли Соединенным Штатам "оставить Украину". Трамп, по утверждению источников, полагает, что Зеленскому следует в полной мере сосредоточиться на переговорах с Россией в Стамбуле.

Однако окончательное решение в Вашингтоне не принято — рассматривается ряд вариантов, среди которых как ужесточение санкций против России, так и сокращение американской помощи Украине.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что тема атаки ВСУ на российские аэродромы поднималась во время его недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Американский политик заявил, что призывал коллегу оставить без реакции случившееся, но Путин дал понять, что Москва не имеет иного варианта действий, кроме как ответить на эти удары.

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский и сам испугался ответа России на удары Украины по российским военным аэродромам, понимая, что реакция неизбежна. Западные спонсоры помогать Киеву не станут, ведь "все ядерные державы заинтересованы в восстановлении ядерного сдерживания".