Под Хабаровском перевернулся экскурсионный автобус: пострадали 12 детей

В Хабаровском крае перевернулся автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский". По предварительным данным, ДТП произошло из-за отказа тормозов.

Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, в салоне в момент автоаварии находились 30 детей. ДТП произошло около 11:00 по местному времени (04:00 по Москве).

"В результате случившегося пострадали 12 несовершеннолетних, которые с ушибами доставлены в медицинское учреждение. Степень причинения вреда здоровью устанавливается. Угрозы жизни не имеется", - говорится в сообщении следственного управления, которое передает РИА Новости.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место опрокидывания автобуса незамедлительно выехал прокурор Хабаровского района Алексей Емельянцев.