В Госдуме предложили переименовать три чеченских города

Парламент Чеченской Республики внес на рассмотрение Государственной думы три законопроекта о переименовании населенных пунктов Серноводское, Шелковская и Наурская.

Как сообщает ТАСС, авторы законодательной инициативы ссылаются на федеральный закон о наименованиях географических объектов, а также на опросы, проведенные среди жителей указанных населенных пунктов.

Серноводское предлагают переименовать в Серноводск, поскольку там находится курорт под названием Серноводск-Кавказский. Город Наурская хотят переименовать в Нерве, что на чеченском языке означает "север". Шелковская в случае принятия поправок получит название Терек, исходя из географического положения города.

В декабре 2024 года решением Госдумы город Ростов в Ярославской области был официально переименован в Ростов Великий. Соответствующее решение было принято потому, что указанное наименование вошло в историографический и общественный обиход — в летописях город называли именно Ростовом Великим.

При этом вновь поднята тема возвращения Волгограду названия Сталинград — именно под этим именем город героически выстоял в годы Великой Отечественной войны, а одно из ее решающих сражений названо Сталинградской битвой. Президент России Владимир Путин отмечал, что не возражает подумать над переименованием Волгограда — необходимо "у жителей спросить".