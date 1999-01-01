Прохор Шаляпин: "Зарабатываю нормально, боженька меня не обижает"

Прохор Шаляпин в конце мая ошарашил поклонников, объявив, что ищет работу. При этом о трудоустройстве артист заговорил во время отдыха на Бали.

Народ уже было обрадовался, что певец пойдет работать на завод, чтобы прокормить свою новую возлюбленную, "дочь губернатора". Но Шаляпин поспешил разочаровать поклонников. С финансами у него все в порядке.

"Это была рекламная интеграция. Я, слава Богу, зарабатываю нормально, боженька меня не обижает, так скажем. У меня достаточное количество съемок, выступлений, рекламы, я работаю и ни на что не жалуюсь", — заявил Прохор в беседе со "СтарХитом".

По словам артиста, у него очень плотный график — концерты, съемки в шоу, интервью и участие в различных телепередачах. Шаляпин уверяет, что хоть в последнее время и переживает подъем популярности, он прекрасно понимает, что это временное явление.

"Мне очень приятно, что я стал любимцем публики, но звездной болезни у меня нет, потому что моя публичность началась в далеком 2006 году, когда я попал на "Фабрику звезд". А до этого, в 1999 году, участвовал в "Утренней звезде". Жизнь любого публичного человека состоит из взлетов и падений. Сейчас я адекватно воспринимаю эту новую волну своей популярности, она тоже пройдет рано или поздно", — поделился певец.