Перепалка Маска и Трампа вылилась в виртуальную войну

Новый скандал на американском политическом олимпе. От Дональда Трампа публично отвернулся один из его самых преданных соратников Илон Маск. Их несдержанная перепалка в соцсетях перешла в стадию виртуальной войны.

На этой неделе миллиардер обрушился на президента с резкой критикой. Сначала он назвал "отвратительной мерзостью" законопроект о сокращении федеральных расходов, а затем поддержал идею о вынесении Трампу импичмента и даже намекнул о его причастности к уголовному делу Джеффри Эпштейна, осужденного за сутенёрство и торговлю несовершеннолетними.

Трамп сначала в соцсети, а затем и на встрече с германским канцлером Мерцем объяснил поведение Маска личными обидами. По мнению американского лидера, уволенный глава Департамента госэффективности Маск испытывает тоску по Белому дому и "просто сошёл с ума".