Мусульмане всего мира отмечают сегодня Курбан-байрам - один из главных праздников ислама. День жертвоприношения знаменует собой окончание хаджа - ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни призван совершить каждый верующий.

В Москве основные торжества проходят в Соборной мечети. Праздник установлен в память пророка Ибрахима, которому для испытания веры Аллах повелел принести в жертву сына. В последний момент Всевышний разрешил заменить его на барана.

Перед Курбан-байрамом мусульмане соблюдают пост, а с утра совершают омовение, надевают чистую одежду и идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. Обязательным является раздача милостыни и угощения для бедных. В ряде российских регионов этот день является выходным.

А в Саудовской Аравии, где по окончании хаджа Курбан-Байрам встречают более полутора миллионов паломников, серьёзным испытанием для них стала 40-градусная жара.

