Пугающие огни в небе над Казахстаном объяснили

Необычное явление в небе над российскими приграничными областями и Казахстаном. Очевидцы делятся кадрами с летящими яркими огнями и выдвигают самые фантастические версии, вплоть до нашествия инопланетян.

Менее впечатлительные сообщают о метеорном потоке или возможном вхождении в атмосферу Земли кометы.

Специалисты заявляют, что необычный фейерверк в ночном небе похож на горящие фрагменты космического аппарата, скорее всего, сошедшего с орбиты спутника. Причиной его падения могла стать недавняя магнитная буря. Этой же версии придерживается Минобороны Казахстана.