Бойцов группировки "Запад" наградили на передовой

Государственные и ведомственные награды вручили особо отличившимся мотострелкам Севастопольского соединения группировки "Запад".

Церемония проходила в непосредственной близости от зоны соприкосновения. Командование поблагодарило бойцов за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. После награждения военнослужащие вернулись на свои позиции. Для некоторых из них это уже не первая медаль.

"Прикрывали нашу бронетехнику, она должна была заехать на закрытые огневые позиции. Но произошло, что она наехала на мину. Нам по радиосвязи передали, чтобы мы оказали помощь, вытащили ребят. Мы быстро выдвинулись на место, оказали им помощь необходимую и начали эвакуацию", — сообщил позывной "Лис", командир гранатометного отделения.