Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу

Ссора президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска набирает обороты. Из-за разногласий по инициативе главы государства о сокращении бюджетных расходов дошло до того, что бизнесмен — прежде горячий сторонник и соратник Трампа — высказался в поддержку идеи объявить ему импичмент.

С такой инициативой выступил один из интернет-пользователей. В принадлежащей Маску социальной сети Х он написал, что Трампу нужно объявить импичмент, а на его место — посадить вице-президента Джей Ди Вэнса. Илон Маск отреагировал на это предложение лаконичным "Да".

Между тем члены Республиканской партии опасаются, что конфликт Трампа и Маска приведет к заметным политическим последствия — республиканцы боятся получить в лице предпринимателя могущественного врага. Как сообщает телеканал NBC, эта ссора может растянуть "сопутствующий ущерб на недели, месяцы или даже годы".

Уже поговаривают, что Илон Маск отказался от намерения внести обещанные 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с Трампом. Более того, ходят слухи, что бизнесмен в пику президенту-республиканцу готов отдать эти деньги его соперникам-демократам.

The New York Times также пишет, что Илон Маск способен "использовать свои миллиарды против Трампа, его союзников и его программы", а также задействовать принадлежащую ему соцсеть Х как инструмент провокации и воздействия на аудиторию. Есть у бизнесмена и другие рычаги давления — например, он пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon, который доставляет астронавтов НАСА и грузы на Международную космическую станцию.

Однако и Трамп может подложить бывшему соратнику свинью. Президент способен расторгнуть миллиардные контракты с компаниями Маска и лишить его допуска к государственной тайне, который тот получил в рамках государственных контрактов SpaceX с НАСА. Нельзя исключать и вариант уголовного преследования — например, в связи с иммиграционным статусом Маска, а также с вероятным употреблением бизнесменом наркотиков.