Бородина нелепо оправдалась, почему ее дочерей не было на свадьбе с Сердюковым

Ксения Бородина в третий раз вышла замуж. Избранником бывшей ведущей "Дома-2" стал 36-летний блогер Николай Сердюков.

Торжественная церемония прошла в барвихинском загсе. После молодожены и гости отправились в ресторан. С бракосочетанием Ксению и Николая поздравляли самые близкие люди, в том числе коллеги Бородиной по телестройке Лена Бушина и Ольга Орлова. Но ни детей, ни родителей пары на банкете не заметили.

Когда поклонники стали задавать Ксении вопросы, она опубликовала фото с дочками Марусей и Теоной, сообщив, что девочки заскочили после школы и успели как раз к тому моменту, когда молодожены угощали гостей тортом.

"Девочки мои любимые в этот день были в школе. Заехали, как только закончили учиться", — оправдалась Бородина.

При этом почему на свадьбу не позвали мам молодых, ведущая объяснять не стала. Более того, Ксения упомянула, что родительница Сердюкова даже не знала о столь важном событии.

Ведущая показала видео, на котором они созвонились с матерью Николая по видеосвязи. "Вы такие нарядные, вы на какое-то мероприятие едете?" — спросила женщина. "Очень важное мероприятие, роспись называется", — ответил блогер. "А что же вы не предупредили?" — изумилась его мама. "Мы же люди скромные, поехали да расписались", — ответил избранник Бородиной.