Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Глава государства отметил роль мусульманских организаций в воспитании молодого поколения и поддержке защитников Отечества.

"Отрадно, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения", - говорится в сообщении Кремля.

Путин подчеркнул, что праздник объединяет людей и позволяет прикоснуться к наследию предков.

Курбан-байрам в этом году отмечают 6 июня. Это один из главных исламских праздников - праздник жертвоприношения, милосердия и покорности Аллаху.