В ЛНР задержали подростков за подготовку теракта против сверстников

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России (ФСБ) по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали трех подростков, состоявших в запрещенной радикальной группировке.

Как сообщили в ведомстве ТАСС, несовершеннолетние готовили из мести теракт против сверстников, а также планировали заложить взрывчатку в одном из храмов республики. Другие подробности случившегося спецслужба пока не раскрывает.

Ранее в Федеральной службе безопасности России предупредили, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий, ориентируясь на подростков, радикально настроенную молодежь и пожилых граждан.

Также сообщалось, что спецслужбы пресекли попытку военной разведки Украины получить персональные данные российских школьников через рассылку с сайтов патриотических организаций молодежи. Киев планировал в дальнейшем вербовать подростков и вовлекать их в противоправную деятельность.