Режим Владимира Зеленского, установившийся на Украине, обладает всеми признаками террористической организации. На это указал в пятницу, 6 июня, председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Как написал сенатор в своем Telegram-канале, говоря о террористической сущности киевского режима, "закрепление его в таком статусе уже вопрос времени".

С ним согласен спикер Госдумы Вячеслав Володин, по словам которого Зеленский "сделал терроризм государственной идеологией киевского режима" и несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей.

Володин подчеркнул в своем Telegram-канале, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, "которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание бывшего премьер-министра Сергея Степашина о необходимости объявить режим в Киеве террористическим, заявил, что "для нас главное — достичь целей специальной военной операции и выполнить все задачи".

При этом представитель Кремля не подтвердил прекращение российско-украинских переговоров в Стамбуле из-за недавних терактов и диверсий, организованных украинскими властями. Однако он подчеркнул, что это терроризм на государственном уровне — истинная суть киевского режима не может не учитываться в дальнейшем.