Рожать в октябре: рассекречены подробности беременности Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце готовится к свадьбе. В мае Петр Дранга сделал артистке предложение. Роман актрисы и музыканта начался в прошлом году, и развивается очень стремительно. Звезда сериала "Закрытая школа" уже не скрывает сильно округлившийся животик.

Муцениеце появилась на открытии Забайкальского международного кинофестиваля в Чите в элегантном белом платье, которое подчеркнуло ее интересное положение. Агата явно больше не скрывает беременность.

Как пишет Telegram-канал "Светский сплетник", вероятно, актриса на пятом месяце беременности. Прибавление в семье Агаты ожидается в октябре, она станет многодетной мамой.

Однако Агата не спешит ни опровергать, ни подтверждать данную информацию. На вопросы журналистов о беременности Муцениеце загадочно улыбается и молчит.

Напомним, от коллеги по сериалу "Закрытая школа" Агата родила двоих детей сына Тимофея и дочь Мию. Восьмилетняя девочка сейчас живет с мамой, а мальчик предпочел переехать к отцу.