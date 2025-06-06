Главу отдела угрозыска в Екатеринбурге обвинили во взятке от редактора URA.RU

Сотрудник полиции Екатеринбурга обвиняется в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника издания URA.RU.

Речь идет о начальнике отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Екатеринбурга Андрее Карпове, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. Сегодня ему изберут меру пресечения, сотрудник уволен из органов.

Кроме того, мера пресечения будет избрана и редактору свердловской редакции издания URA.RU Денису Аллаярову. Его обвиняют в даче взятки.

Накануне в редакции URA.RU в Екатеринбурге прошли обыски из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны три сотрудника - редактор Денис Аллаяров, корреспондент отдела криминальной хроники Сергей Бодров, и журналистка отдела происшествий Анна Салымская.