Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

На ВДНХ завершили реставрацию трёх исторических зданий. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, это объекты культурного наследия федерального значения.

Так, павильон "Карелия" — единственный на территории выставки, в оформлении которого были использованы деревянные скульптуры. Их привели в порядок. Восстановили и утраченные элементы резного барельефа на главном фасаде. В ближайшее время в здании откроется мультимедийная выставка.

Закончена и реставрация павильонов "Юные натуралисты" и "Химия". Работы идут ещё на пяти объектах. В их числе один из самых оригинальных и запоминающихся павильонов "Главтабак".