Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца подкрепить свою позицию по конфликту на Украине поддержкой Соединенных Штатов по Украине оказалась безуспешной.

Как пишет The New York Times, Мерц прилетел в Вашингтон, чтобы убедить президента США Дональда Трампа плотнее участвовать в ситуации вокруг Украины. Однако хозяин Белого дома дал понять, что сейчас не может повлиять на разрешение украинского конфликта.

Что касается санкционного давления на Россию — в Европе не оставляют надежды "принудить Россию к миру" с помощью новых рестрикций — Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос об ужесточении ограничительных мер. При этом он заявил, что время подобных шагов еще не настало.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась. Риторика официального Берлина, по словам дипломата, — это нагнетание напряженности и поддержка войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия мешают усилиям других сторон по урегулированию ситуации на Украине — это "дальнейшее провоцирование войны" и "попытки заставить украинцев воевать дальше".